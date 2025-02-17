Роспотребнадзор следит за возможными случаями лихорадки Эбола в США

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Роспотребнадзор следит за сообщениями о подозрении на лихорадку Эбола у жителей американского Нью-Йорка. Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале.

По имеющимся сведениям, врачи подозревают заболевание у двух горожан, которые ранее вернулись в США из Уганды. Выявленные у них симптомы совпадают с теми, что проявляются при лихорадке Эбола.

Медики пока не получили результаты анализов на наличие вируса, однако пациентов перевели из отделения скорой помощи в больницу для дальнейшего наблюдения, рассказали в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе уточнили, что мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом идет на постоянной основе. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Ведомство также напомнило, что в рамках федерального проекта "Санитарный щит" во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе используется АИС "Периметр". Это нужно для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней.

Ранее в Роспотребнадзоре выразили готовность оказать содействие Уганде, где подтвердили случай заболевания Эболой. Туда уже направили соответствующие предложения по помощи.

Между тем специалисты Всемирной организации здравоохранения впервые начали испытание вакцины против вируса Эболы в Уганде. Если она окажется эффективной, то в будущем потенциально поможет положить конец вспышке и защитить подверженных риску людей.