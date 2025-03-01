Нутрициолог рассказала, как выбрать вкусную и свежую голубику

Нутрициолог Тамара Синько рассказала, на что обратить внимание при покупке свежей голубики. По ее словам, ягоды должны иметь равномерный сине-голубой цвет с бледновато-сизым налетом. При этои от покупки глянцевой голубики лучше воздержаться.

Кроме того, Синько советует хранить ягоды в контейнере, а не в пакете в холодильнике. Это продлит их срок годности. Предварительное мытье не нужно.

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