01 марта, 08:30Общество
Нутрициолог рассказала, как выбрать вкусную и свежую голубику
Нутрициолог Тамара Синько рассказала, на что обратить внимание при покупке свежей голубики. По ее словам, ягоды должны иметь равномерный сине-голубой цвет с бледновато-сизым налетом. При этои от покупки глянцевой голубики лучше воздержаться.
Кроме того, Синько советует хранить ягоды в контейнере, а не в пакете в холодильнике. Это продлит их срок годности. Предварительное мытье не нужно.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.