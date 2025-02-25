Кардиолог Шубитидзе: кофе может быть опасен для людей с проблемами сердца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кофе может быть опасен для людей с проблемами сердца и сосудов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на кардиолога Иосифа Шубитидзе.

Врач объяснил, что кофеин способен провоцировать кратковременный рост давления, усиливать тахикардию, стимулировать выработку соляной кислоты и вызывать ухудшение состояния. В связи с этим специалист не рекомендовал употреблять напиток при высоком давлении, нарушениях сердечного ритма, болезнях желудочно-кишечного тракта и психических расстройствах.

Вместе с тем специалист посоветовал отказаться от кофе и беременным, поскольку напиток может негативно сказаться на развитии плода.

"Если после чашки кофе появляется головокружение, учащенное сердцебиение или тошнота, это может быть сигналом организма о непереносимости кофеина", – подчеркнул Шубитидзе.

Ранее нутрициолог Людмила Петрова рассказала, что продукты и напитки с кофеином не рекомендуется давать пробовать детям младше четырех лет, а полноценную чашку кофе ребенок может употреблять минимум с 12. По ее словам, из-за меньшей массы тела и незрелости нервной системы дети более чувствительны к действию кофеина. При этом, если подросток проявляет интерес к кофе, нутрициолог посоветовала отдавать предпочтение напиткам с низким содержанием кофеина.

