Нутрициолог Петрова объяснила, почему детям нельзя пить кофе до 12 лет

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Продукты и напитки с кофеином не рекомендуется давать пробовать детям младше четырех лет, а полноценную чашку кофе ребенок может употреблять минимум с 12. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Людмила Петрова.

По ее словам, из-за меньшей массы тела и незрелости нервной системы дети более чувствительны к действию кофеина.



Людмила Петрова нутрициолог Он стимулирует центральную нервную систему и может вызывать у маленьких детей гипервозбудимость, бессонницу, учащенное сердцебиение и тревожность. Он негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, провоцирует боли в животе и изжогу. Кроме того, вещество мешает усвоению кальция, что особенно важно в период активного роста костной системы.

По словам нутрициолога, кофеин присутствует не только в кофе. Например, в чашке черного и зеленого чая содержится 20–50 миллиграммов вещества. В газированных напитках (например, коле) – около 30–40 миллиграммов кофеина на банку. В энергетических напитках может быть от 70 до 200 миллиграммов, что делает их особенно опасными для детей. В плитке темного шоколада содержится до 30 миллиграммов кофеина, а в чашке какао – до 10-ти.

После четырех лет допустимое количество кофеина может быть минимальным и строго контролируемым.

"Например, для детей 4–6 лет рекомендовано не более 45 миллиграммов кофеина в день (примерно как в одной чашке слабого чая). Для 7–9 лет – до 62,5 миллиграмма. Подросткам 10–12 лет – до 85 миллиграммов. В 12–18 лет Американская академия педиатрии рекомендует ограничивать потребление кофеина до 100 миллиграммов в сутки, что эквивалентно чашке слабого кофе", – пояснила Петрова.



Людмила Петрова нутрициолог Таким образом, полноценную чашку кофе можно давать детям с 12 лет. Раньше разрешено в небольших количествах.

Если подросток проявляет интерес к кофе, нутрициолог советует отдавать предпочтение напиткам с низким содержанием кофеина. Это может быть латте или капучино. В них значительная часть объема приходится на молоко, что поможет восполнить потребность в кальции. Также Петрова посоветовала избегать большого количества сахара или сиропов, так как это увеличивает калорийность напитка и негативно сказывается на здоровье зубов.

"Хотя кофе содержит антиоксиданты и может повышать концентрацию внимания, эти преимущества не перевешивают возможные риски. Все полезные свойства кофеина можно получить из других, более безопасных источников, таких как фрукты, овощи и цельнозерновые продукты", – указала нутрициолог.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала сладкую газировку, фастфуд и снеки самыми опасными продуктами для детей. Чипсы и сухарики могут привести к аллергии, а газированные напитки и продукты быстрого питания – к набору веса.

