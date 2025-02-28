28 февраля, 09:30Общество
Телезрители Москвы 24 показали кадры рассвета
Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.
Ясная и безоблачная погода радует жителей столицы красивыми рассветами. Зрители телеканала уже поделились своими кадрами.
Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.