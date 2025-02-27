Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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27 февраля, 07:45

Общество

Жители Москвы показали кадры плотного утреннего тумана

Жители Москвы показали кадры плотного утреннего тумана

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, ранним утром Москву окутал туман. В некоторых районах он был настолько густым, что скрывал за собой соседние дома и машины.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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