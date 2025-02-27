Психолог Суслов: секрет долгого брака заключается в принятии негативной стороны партнера

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Секрет долгих и счастливых семейных отношений заключается в принятии не только позитивной стороны партнера, но и негативной. Об этом клинический психолог Илья Суслов рассказал "Радио 1".

"Если женщина уже напрямую говорит "хочу цветы", "хочу внимания", "хочу заботу", "хочу тактильности", то это реально можно сделать. И мужчина так же просит какого-то элементарного уважения, признания, сочувствия, поддержки. Это взаимные пожелания, которые мы можем исполнять", – отметил эксперт.

Специалист подчеркнул, что для женщин важным являются знаки внимания и транслирование друг другу своих желаний. По словам психолога, когда супруг приходит с работы, жена может его обнять, погладить и поддержать.

"Если человек хочет побыть один, дать ему это одиночество без обид", – добавил Суслов.

В свою очередь, психолог Александра Миллер рассказывала, что удачные и крепкие отношения можно построить только с подходящим партнером. При этом работа над собой не сможет спасти от одиночества. Она отмечала, что необязательно быть всю жизнь с одним человеком, поскольку основная задача состоит в том, чтобы быть счастливым.

Между тем психолог Андрей Клеверин сообщил, что причиной разочарований в семейных отношениях часто бывает неумение обсуждать проблемы и договариваться. Как он отметил, в любой паре периодически возникают конфликты, но важно, чтобы они не приводили к перманентному недовольству.

