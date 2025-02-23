Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 14:30

Общество

Телеканал Москва 24 объявил победителя в рубрике "Что вообще происходит"

Телеканал Москва 24 объявил победителя в рубрике "Что вообще происходит"

Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Божьи коровки появились в Москве в феврале

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества

Эксперт рассказала, какие подарки подойдут всем на 23 февраля

В Кремле вручили государственные награды Героям России

Москвичам рассказали о самых популярных подарках на 23 февраля

Специалист рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Ночью на воскресенье в Москву пришли почти 20-градусные морозы

Космонавты поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Авторы самых интересных видео получают памятные подарки. Одной из победителей стала Юлия, которой вручили мерч от телеканала за присланные кадры.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Читайте также
обществовидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика