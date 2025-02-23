23 февраля, 13:43Общество
Песков назвал Путина уникальным президентом
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин является не менее уникальным президентом, чем лидер США Дональд Трамп, подчеркнул пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
В беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которой опубликован в его телеграм-канале, представитель Кремля указал на последовательность подхода Путина.
Он напомнил, что к настоящему моменту глава государства находится у власти 25 лет, а уровень его поддержки со стороны населения "беспрецедентно зашкаливает".
Так, одно из последних исследований показало, что уровень доверия россиян к Путину увеличился на 2 процентных пункта за неделю и составил 80%. Столько же опрошенных заявили, что президент работает хорошо.
Песков рассказал, что ничто не должно помешать воле Путина и Трампа