Песков назвал Путина уникальным президентом

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Владимир Путин является не менее уникальным президентом, чем лидер США Дональд Трамп, подчеркнул пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которой опубликован в его телеграм-канале, представитель Кремля указал на последовательность подхода Путина.

Он напомнил, что к настоящему моменту глава государства находится у власти 25 лет, а уровень его поддержки со стороны населения "беспрецедентно зашкаливает".

Так, одно из последних исследований показало, что уровень доверия россиян к Путину увеличился на 2 процентных пункта за неделю и составил 80%. Столько же опрошенных заявили, что президент работает хорошо.