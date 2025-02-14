Путину доверяют 80% опрошенных россиян

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Уровень доверия россиян к Владимиру Путину увеличился на 2 процентных пункта за неделю и составил 80%. Столько же опрошенных заявили, что президент работает хорошо. Такие результаты исследования привел фонд "Общественное мнение".

Опрос был проведен с 7 по 9 февраля. В нем приняли участие 1,5 тысячи граждан.

Также 53% россиян положительно оценили работу правительства (минус 1 процентный пункт). Еще 57% респондентов отметили, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо (плюс 1 п. п.).

"Единую Россию" поддержали 44% (без изменений), КПРФ – 8% (без изменений), ЛДПР – 8% (минус 1 процентный пункт), "Справедливую Россию - За правду" – 3% (без изменений), "Новых людей" – 3% (без изменений).

Ранее Путин заявил, что опора на людей, их доверие и поддержка очень важны для власти любого уровня. Глава государства высказался об этом на встрече с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой, которая в свою очередь отметила, что граждане "хотят иметь на всех уровнях очень ответственную, предсказуемую, понятную власть".

