Песков заявил, что Путин пока не планирует брать отпуск

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не планирует уходить в отпуск в августе 2024 года, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"В графике Путина пока не просматривается промежутка для отпуска в августе", – уточнил он.

Официальный представитель Кремля также не смог сказать, когда у российского президента ожидается отдых.

В начале летнего сезона Песков уже отвечал на аналогичный вопрос о летнем отпуске Путина. Тогда он также не смог ответить, будет ли лидер РФ отдыхать летом. Президенту, как и всем федеральным служащим, положен отпуск, однако обычно он продолжает работу.

