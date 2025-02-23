Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 09:45

Общество

Москвичам рассказали о погоде на День защитника Отечества

Москвичам рассказали о погоде на День защитника Отечества

Московские ученые испытали вакцину против рака на животных

Заключившие контракт с Минобороны РФ могут заработать более 5 млн рублей за первый год

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Москвичи начали выбирать подарки заранее перед 23 февраля

Москвичам рассказали об обстановке в торговых центрах перед 23 февраля

"На завод!": ООО "Фабрика вентиляции ГалВент"

"Доктор 24. Темы недели": зимний кашель

Бродячих лошадей заметили в Ленинском округе

Состоялись состязания на первенство Гаража особого назначения ФСО по маневрированию

23 февраля в Москве будет солнечная погода, несмотря на минусовые температуры. В Гидрометцентре сообщили, что из-за сильного солнечного света снег не тает, а испаряется – явление, называемое сублимацией. На данный момент температура в Москве составляет минус 11 градусов, но днем воздух прогреется до минус 2–3 градусов.

Ночью температура опустится до минус 9–10 градусов, в Московской области – до минус 12. Осадков не ожидается, так как влияние антициклона продолжится. В середине следующей недели в Москве ожидается оттепель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика