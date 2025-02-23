Москвичам рассказали о погоде на День защитника Отечества

23 февраля в Москве будет солнечная погода, несмотря на минусовые температуры. В Гидрометцентре сообщили, что из-за сильного солнечного света снег не тает, а испаряется – явление, называемое сублимацией. На данный момент температура в Москве составляет минус 11 градусов, но днем воздух прогреется до минус 2–3 градусов.

Ночью температура опустится до минус 9–10 градусов, в Московской области – до минус 12. Осадков не ожидается, так как влияние антициклона продолжится. В середине следующей недели в Москве ожидается оттепель.

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