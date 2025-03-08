Роспотребнадзор закрыл пять ресторанов Subway в столице

В Москве временно закрыли пять ресторанов сети Subway из-за многочисленных санитарных нарушений и неправильной планировки помещений. Роспотребнадзор проверил девять заведений сети и в каждом обнаружил нарушения. Владельцам предстоит срочный ремонт или поиск новых помещений, иначе точки закроют навсегда.

Сотрудники ведомства сняли с реализации более 400 килограммов продуктов, а в одном из ресторанов на улице Маши Порываевой сотрудник практически признал наличие тараканов.

Отзывы о ресторанах Subway противоречивы: посетители хвалят свежие продукты и вкусные сэндвичи, но жалуются на грязные столы и плохое обслуживание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.