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08 марта, 22:30

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Роспотребнадзор закрыл пять ресторанов Subway в столице

Роспотребнадзор закрыл пять ресторанов Subway в столице

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В Москве временно закрыли пять ресторанов сети Subway из-за многочисленных санитарных нарушений и неправильной планировки помещений. Роспотребнадзор проверил девять заведений сети и в каждом обнаружил нарушения. Владельцам предстоит срочный ремонт или поиск новых помещений, иначе точки закроют навсегда.

Сотрудники ведомства сняли с реализации более 400 килограммов продуктов, а в одном из ресторанов на улице Маши Порываевой сотрудник практически признал наличие тараканов.

Отзывы о ресторанах Subway противоречивы: посетители хвалят свежие продукты и вкусные сэндвичи, но жалуются на грязные столы и плохое обслуживание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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