Синоптик Вильфанд связал гибель Римской империи с похолоданием

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Похолодание, которое пришло в Римскую империю в V веке вслед за мягким климатом, могло спровоцировать нашествие варваров с севера и, как следствие, гибель государства. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Специалист отметил, что благоприятные погодные условия царствовали в Римской империи с 250 года до нашей эры до примерно 400 года нашей эры, то есть около 650 лет. Затем температура в европейских государствах начала снижаться, что сподвигло варваров северных регионов перемещаться в южные края с более приятным климатом, считают ученые.

Тем не менее, напомнил Вильфанд, исследователи до сих пор связывают падение империи со вспышками заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что в 2024 году мировые температуры достигли рекордно высоких значений, что может быть сигналом о переходе порога потепления в 1,5 градуса. Это значение играет важнейшую роль в оценке климатических рисков в связи с тем, что дальнейший рост температуры ведет к учащению экстремальных погодных явлений, подъему уровня моря и исчезновению многих видов животных.