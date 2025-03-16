Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД

На внутренней стороне МКАД, в районе 76-го километра, произошла авария с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших уточняются.

Движение в районе аварии затруднено уже более часа. Поврежденные автомобили остаются в потоке, создавая затор. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты для объезда.

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