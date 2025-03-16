ДТП на шоссе Энтузиастов затруднило движение

В районе станции метро "Авиамоторная" на пересечении шоссе Энтузиастов и 2-го Кабельного проезда произошло дорожно-транспортное происшествие. В настоящее время движение на этом участке затруднено. Информации о пострадавших пока не поступало.

Автоинспекторы предупреждают, что из-за понижения температуры воздуха на дорогах образовалась гололедица, что может стать причиной аварий. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность и быть внимательными на дорогах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.