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16 марта, 10:15

Происшествия

ДТП на шоссе Энтузиастов затруднило движение

ДТП на шоссе Энтузиастов затруднило движение

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В районе станции метро "Авиамоторная" на пересечении шоссе Энтузиастов и 2-го Кабельного проезда произошло дорожно-транспортное происшествие. В настоящее время движение на этом участке затруднено. Информации о пострадавших пока не поступало.

Автоинспекторы предупреждают, что из-за понижения температуры воздуха на дорогах образовалась гололедица, что может стать причиной аварий. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность и быть внимательными на дорогах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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