Греция примет на лечение 18 пострадавших во время пожара в Кочани

Фото: ТАСС/Boris Grdanoski/AP

Греция примет на лечение 18 пострадавших во время пожара в северомакедонском городе Кочани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местный портал.

Решение было принято после телефонного разговора между главами МИД Греции и Северной Македонии Йоргосом Катруглиотисом и Тимчо Муцуски. В нем также приняли участие представители министерств иностранных дел, здравоохранения, гражданской защиты и службы скорой помощи.

При этом запрос на оказание помощи был сделан через Европейский механизм гражданской защиты.

Таким образом, 18 человек примет больница имени Папаниколау и военные госпитали в Афинах и Салониках. Также уточняется, что трое пострадавших в возрасте от 19 до 25 лет уже находятся в больнице Папаниколау с серьезными ожогами. Один из них недавно перенес операцию.

Пожар случился на дискотеке "Пулс" во время концерта группы "ДНК" 16 марта. Предположительно, возгорание началось из-за использования пиротехнических средств во время выступления.

В общей сложности там присутствовали 1,5 тысячи человек. Изначально сообщалось о 51 погибшем и 118 госпитализированных. По последним же данным, их числа возросли до 59 и 155 человек соответственно.

Госпитализация потребовалась 152 людям, из которых 18 остаются в критическом состоянии, при этом трое лежат в детской хирургии. Возраст погибших, в свою очередь, варьируется от 14 до 27 лет.При этом посольство РФ в стране заявляло, что среди этих людей нет россиян.