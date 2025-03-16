Число погибших при пожаре в Северной Македонии возросло до 59

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По данным МВД Северной Македонии, число погибших в результате пожара в городе Кочани возросло до 59 человек, пострадавших – до 155. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление главы ведомства Панче Тошковски.

Он также подчеркнул, что в настоящий период ведется следствие, ответственные за случившееся будут задержаны.

При этом госпитализация потребовалась 152 пострадавшим, указали в Минздраве страны. Сейчас они находятся в разных учреждениях здравоохранения страны, им оказывается необходимая помощь. По данным ведомства, 18 из них остаются в критическом состоянии, при этом трое лежат в детской хирургии.

В свою очередь директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова уточнила, что возраст погибших варьируется от 14 до 27 лет.

Пожар произошел 16 марта во время концерта группы "ДНК". Предположительно, возгорание началось из-за использования пиротехнических средств во время выступления.

В общей сложности там присутствовали 1,5 тысячи человек. Изначально сообщалось о 51 погибшем и 118 госпитализированных. При этом посольство РФ в стране заявляло, что среди этих людей нет россиян.

На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства. Там также работают экстренные службы, которым помогают граждане.

