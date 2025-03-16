Посольство: среди погибших и пострадавших в пожаре в Северной Македонии нет россиян

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Ни один россиянин не пострадал и не погиб при пожаре, который произошел на концерте в городе Кочани в Северной Македонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство России в стране.

Пожар произошел 16 марта во время концерта группы "ДНК".

В общей сложности там присутствовали 1,5 тысячи человек, не менее 51 из них погибли. Пострадали 118 человек, которые сейчас находятся в больницах. Предположительно, пожар начался из-за использования пиротехнических средств во время концерта.

На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства. Там также работают экстренные службы, которым помогают граждане.

