Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у побережья южных Курил

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Землетрясение магнитудой 4,3 было зафиксировано возле побережья южных Курил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу сейсмостанции Южно-Сахалинск Елену Семенову.

Эпицентр располагался в Тихом океане, в 141 километре к востоку от села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг землетрясения при этом залегал на глубине 45 километров.

По данным ученых, сообщения об ощутимости толчков от местных жителей не поступали. В регионе не объявлялась тревога цунами.

Ранее землетрясение силой 6–7 баллов произошло на севере Армении. Его зафиксировали в 6 километрах от города Спитак в Лорийской области. Подземные толчки ощущали также жители областей Ширак и Тавуш.

После подземных толчков неподалеку от армянского города Спитак было выявлено 45 афтершоков. Самый сильный из них магнитудой 3,2 наблюдался в 9 километрах от Спитака. В МВД страны предупредили, что подобные толчки еще будут ощущаться в течение определенного времени.