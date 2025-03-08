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08 марта, 10:56

В мире

Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Грузии

Фото: 123RF/cylonphoto

Случившееся в Армении землетрясение ощущалось и в приграничных населенных пунктах Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Эпицентр был расположен в 30 километрах от армянско-грузинской границы. Однако толчки чувствовались на таможенно-пропускном пункте "Гугути", а также в населенных пунктах Сакире, Камышло, Амамло и Мамышло. При этом информации о жертвах или разрушениях пока не появлялось.

Землетрясение силой 6–7 баллов было зафиксировано в 6 километрах от армянского города Спитак в Лорийской области. Подземные толчки ощущали также жители областей Ширак и Тавуш.

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