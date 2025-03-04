Землетрясение произошло недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш"

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Подземные толчки зафиксировали недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш" в Кузбассе. Об этом рассказал глава дирекции курорта Алексей Стоянов.

"Все (работает – Прим. ред.) в штатном режиме", – передает РИА Новости его слова.

Магнитуда землетрясения составила 4,2, уточнили в Федеральном исследовательском центре "Единая геофизическая служба РАН" Алтае-Саянского филиала.

Ранее землетрясение магнитудой 3,9 произошло на глубине пяти километров в акватории Черного моря в Туапсинском районе Кубани. Обращения от местных жителей не поступали, жертв и пострадавших нет. Объекты инфраструктуры функционировали в штатном режиме.

