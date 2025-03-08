Свыше 40 афтершоков зафиксированы в Армении после землетрясения

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45 афтершоков было выявлено неподалеку от армянского города Спитак после землетрясения. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Самый сильный афтершок магнитудой 3,2 наблюдался в 9 километрах от Спитака. Саркисян предупредил, что подобные толчки еще будут ощущаться в течение определенного времени. В связи с этим он призвал сохранять спокойствие.

После землетрясения, как рассказал пресс-секретарь армянского МВД, спасатели получили два сигнала из Гюмри и Артик. В первом городе, по его словам, обрушились два квадратных метра облицовки аварийного здания, а во втором – два камня упали с пятого этажа одного из зданий. При этом в результате произошедшего никто не пострадал.

Землетрясение силой 6–7 баллов наблюдалось утром 8 марта в 6 километрах от Спитака в Лорийской области. Подземные толчки ощущали также жители областей Ширак и Тавуш.

Кроме того, землетрясение прочувствовали и в приграничных населенных пунктах Грузии, например, в Сакире, Камышло, Амамло и Мамышло, а также на таможенно-пропускном пункте "Гугути". При этом информации о жертвах или разрушениях пока не появлялось.

