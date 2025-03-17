Уголовное дело возбуждено из-за отстрела стада оленей в Приморье

Фото: телеграм-канал Amur Mash

В Приморье возбуждено уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения 25 шкур пятнистых оленей в Тернейском районе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором видно поляну с брошенными шкурами животных и следами крови.

"На участке дороги Рудная Пристань – Терней, недалеко от моста через реку Джигитовку обнаружены останки диких животных. На место выехал прокурор района Сергей Пчелинцев совместно с представителем госохотнадзора края", – говорится в сообщении.

Полиция также ищет очевидцев или располагающих информацией о незаконном отстреле стада оленей, сообщили в региональном УМВД РФ. Граждан просят обращаться по телефонам 102, 8 (423 73) 32171. Конфиденциальность гарантирована.

В полиции также уточнили, что останки оленей обнаружены на промплощадке в районе поселка Пластун.

Ранее футболист московского "Локомотива" Дмитрий Воробьев опубликовал фотографию с охоты с убитыми зайцами. Зоозащитники потребовали наказать футболиста. Однако, по словам самого Воробьева, у него было разрешение на охоту.

Как рассказал форвард, он ездил на охоту с друзьями в Краснодарский край. Он утверждает, что всего их было 10 человек, поэтому "ничего не нарушено".