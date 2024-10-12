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12 октября, 11:16

Происшествия

В Башкирии мужчина во время охоты на лося застрелил отца

Фото: 123RF/savmaster

Мужчина во время охоты на лося в Башкирии выстрелил в голову своего отца. В результате заведено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета РФ.

Трагедия случилась в лесу около деревни Большие Шады Мишкинского района.

"Шестеро мужчин, имея соответствующие разрешения и лицензии, охотились на лося. Один из охотников, целясь в лося, не убедившись в отсутствии людей в зоне поражения, произвел выстрел из ружья, попав в голову своему отцу", – говорится в сообщении.

В результате от полученного ранения мужчина скончался на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли оружие, назначили судебные экспертизы, допросили подозреваемого и очевидцев.

Ранее мужчина 1976 года рождения попал в больницу после конфликта со стрельбой на Ленинском проспекте. Ссора произошла между двумя автомобилистами. Во время спора оппонент пострадавшего выстрелил в него из травматического пистолета.

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