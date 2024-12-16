Футболист "Локомотива" Воробьев выложил фотографию с убитыми зайцами

Фото: телеграм-канал SHOT

Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Воробьев опубликовал фотографию с охоты с убитыми зайцами. Снимок размещен в его аккаунте в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

На фотографии спортсмен позирует с ружьем в руке, а перед ним лежат тушки животных.

Зоозащитники потребовали наказать футболиста. Сам Воробьев сообщил телеграм-каналу SHOT, что у него есть разрешение на охоту и все нормы соблюдены.

Как рассказал форвард, он ездил на охоту с друзьями в Краснодарский край. Он утверждает, что всего их было 10 человек, поэтому "ничего не нарушено". В регионе в этом году разрешено добывать не больше одной особи зайца на одного охотника в день.

Фотография с трупами говорит о психической нестабильности, считает президент фонда "Спаси меня" Карен Даллакян.

"Тем более это выкладывается в Сеть популярным человеком. Это может оскорбить других людей. У него с головой не в порядке. Клуб "Локомотив" должен понимать, что среди игроков есть такие любители фоткаться с трупами. Пристыдить надо, чтобы все убрали", – сказал он, комментируя ситуацию.

Воробьев, отвечая на негатив со стороны любителей животных, задал вопрос, а едят ли зоозащитники мясо в ресторане.

Ранее мужчина во время охоты на лося в Башкирии выстрелил в голову своего отца, который от полученного ранения скончался. Инцидент произошел около деревни Большие Шады Мишкинского района. По данным СК, мужчина, целясь в лося, не убедился в отсутствии людей в зоне поражения.

Возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли оружие, провели допросы и назначили судебные экспертизы.