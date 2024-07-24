Прокуратура Алтая проверит участников шоу "Последний герой" из-за незаконной охоты

Фото: rutube.ru/Последний герой. Русский сезон

Прокуратура Алтая намерена организовать проверку в отношении участников шоу "Последний герой" из-за незаконной охоты. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

Телезритель написал заявление на одного из участников проекта Алана Царкаева, добывшего мясо, предположительно, выдры, которое позже съели. По мнению заявителя, это был случай незаконной охоты.

Надзорное ведомство проверит эту информацию совместно с комитетом по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Алтая. О полученных результатах проинформируют отдельно.

Ранее в Госдуме предложили считать отягчающим обстоятельством, если фигурантами дела о незаконной охоте являются госслужащий, депутат, судья, представитель правоохранительных органов.

Также комитет ГД по экологии поддержал законопроект об обязательной сдаче охотничьего минимума перед получением охотничьего билета.

