С осужденного за незаконную охоту экс-депутата Рашкина сняли судимость

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Испытательный срок, назначенный экс-депутату Госдумы Валерию Рашкину за незаконную охоту, закончился, поэтому с него сняли судимость. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Константин Лазарев.

Как он утверждает, Рашкину выдали справку об отбытии условного наказания.

В 2021 году в отношении Рашкина возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты. В Саратовской области он убил лося. Сам экс-депутат признался в содеянном.

Позже Госдума прекратила полномочия Рашкина. До этого он вел политическую деятельность в составе партии КПРФ.

В связи с произошедшим Рашкина приговорили к трем годам условно с испытательным сроком на два года. Экс-депутат подавал апелляцию, однако она была отклонена.

