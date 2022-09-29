Верховный суд отказался возвращать Рашкину депутатский мандат

Фото: Агентство "Москва"

Верховный суд России отказался возвращать депутату фракции КПРФ Валерию Рашкину мандат. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что до этого парламентарий подал иск якобы в связи с нарушением регламента на заседании. Кроме того, у Госдумы, как отмечал Рашкин, не присутствовало заверенных копий решений судов. Представитель КПРФ назвал лишение мандата политической расправой над оппозиционным депутатом.

С Рашкиным, в свою очередь, согласился пришедший в суд как свидетель депутат Сергей Обухов. Он также обратил внимание на то, что Рашкин был готов купить живого лося в качестве компенсации, однако судом было отказано.

Представитель Госдумы на заседание не пришел, однако в документе он отметил, что решение принималось в пределах компетенции и согласовано с законом. Кроме того, по словам Обухова, суд, как положено по закону, в течение трех суток проинформировал ГД о вступлении приговора в отношении депутата в силу и предоставил копии.

25 мая Госдума лишила Рашкина мандата после того, как против него было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

Осенью 2021 года Рашкин принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося. Сначала депутат заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.



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