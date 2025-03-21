Минздрав заявил, что в РФ смертность от ВИЧ-инфекции снизилась на 19%

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В России смертность от ВИЧ-инфекции за последние 5 лет упала на 19%. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе коллегии Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

По словам министра, это хороший показатель. Он подчеркнул, что охват антиретровирусной терапией в России составляет 90,5%. Вместе с тем, отметил глава Минздрава, в стране наблюдается тенденция к снижению смертности от туберкулеза. Показатель сократился более чем на 34%.

По состоянию на конец прошлого года в России около 1,2 миллиона человек жили с ВИЧ-инфекцией. Руководитель отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что в стране каждый год выявляется примерно 60 тысяч новых инфицированных, при этом в последние три года фиксируется тенденция к снижению новых выявленных зараженных.

Ранее Мурашко заявлял, что заболеваемость ВИЧ в России с 2016 года сократилась практически на 40% и достигла исторического минимума. Россия ежегодно демонстрирует уменьшение количества новых случаев инфекции, поэтому стране удается сохранять лидирующие позиции в мире по охвату тестированием на ВИЧ, отметил глава Минздрава.