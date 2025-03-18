В Москве выявили почти 730 случаев заболевания коронавирусом за неделю

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В столице за прошедшую неделю было выявлено 725 случаев заболевания коронавирусом, сообщает федеральный Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За отчетный период госпитализированы 39 человек, выздоровели – 816, скончались – четверо. При этом, согласно статистике, количество случаев госпитализации с коронавирусом в России снизилось на 15,5%.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 2,62 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 14,6%", – говорится в сообщении.

Как уточняется, за отчетную неделю в стране выздоровели почти пять тысяч человек, скончались 16 заболевших.

Пять лет назад Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии коронавируса. На тот момент неизученная ранее болезнь унесла миллионы жизней.

В 2023 году ВОЗ объявила о завершении режима ЧС, введенного в январе 2020 года в связи с распространением COVID-19. Таким образом, пандемия продлилась около трех лет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге установят памятник медикам и пациентам, которые погибли во время пандемии COVID-19. Скульптура будет представлять собой силуэты птиц, символизирующих мужественную борьбу врачей за жизни людей.