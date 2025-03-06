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06 марта, 06:30

Общество

В Петербурге решили увековечить память об умерших от COVID-19 медиках и пациентах

В Петербурге решили увековечить память об умерших от COVID-19 медиках и пациентах

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В Санкт-Петербурге установят памятник медикам и пациентам, которые погибли во время пандемии COVID-19. Скульптура будет представлять собой силуэты птиц, символизирующих мужественную борьбу врачей за жизни людей.

Эскиз памятника обсудят с медработниками, архитекторами, скульпторами и общественниками. Композицию собираются установить в Саду Милосердия рядом с новым корпусом инфекционной больницы в 2025 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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