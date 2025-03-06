В Петербурге решили увековечить память об умерших от COVID-19 медиках и пациентах

В Санкт-Петербурге установят памятник медикам и пациентам, которые погибли во время пандемии COVID-19. Скульптура будет представлять собой силуэты птиц, символизирующих мужественную борьбу врачей за жизни людей.

Эскиз памятника обсудят с медработниками, архитекторами, скульпторами и общественниками. Композицию собираются установить в Саду Милосердия рядом с новым корпусом инфекционной больницы в 2025 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.