"Доктор 24": гинеколог рассказала, как беременность влияет на внешность и здоровье женщины

Как ожидание малыша влияет на здоровье женщины? Как предотвратить нежелательные изменения фигуры и внешности? Каков положительный эффект беременности для здоровья?

Почему она снижает риск развития рака груди? Каким образом у женщин после беременности улучшается работа мозга?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила заведующая поликлиникой роддома ЦКБ Управления делами президента РФ, акушер-гинеколог Анна Орешина.