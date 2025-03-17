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17 марта, 14:00

Общество

"Доктор 24": гинеколог рассказала, как беременность влияет на внешность и здоровье женщины

"Доктор 24": гинеколог рассказала, как беременность влияет на внешность и здоровье женщины

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Как ожидание малыша влияет на здоровье женщины? Как предотвратить нежелательные изменения фигуры и внешности? Каков положительный эффект беременности для здоровья?

Почему она снижает риск развития рака груди? Каким образом у женщин после беременности улучшается работа мозга?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила заведующая поликлиникой роддома ЦКБ Управления делами президента РФ, акушер-гинеколог Анна Орешина.

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Программа: Доктор 24
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