Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта, 10:00

Общество

Шеф-повар объяснил, как правильно мыть и хранить брокколи

Шеф-повар объяснил, как правильно мыть и хранить брокколи

Школьник из Москвы создал кольцо-спиннер в стилистике метро

Американский блогер приехал в Москву на Lamborghini

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с платными звонками

В столице ожидается солнечная погода 16 марта

Более 4 миллионов россиян получат увеличенные социальные пенсии

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 марта

"20 минут": просрочка

Более 300 человек эвакуированы из Суджанского района Курской области

В Москве состоялся день финансовой грамотности

Врачи утверждают, что брокколи полезна для печени благодаря высокому содержанию клетчатки, витаминов и метионина – источника серы. Однако вкус этого овоща воспринимается по-разному. Исследования показали, что восприятие горечи в брокколи зависит от генов.

Шеф-повар Алексей Федотьев рекомендует выбирать брокколи с темно-зелеными или фиолетовыми соцветиями и тонкими стеблями. Замороженный продукт сохраняет полезные свойства, но важно следить, чтобы кусочки не были слипшимися и без снежного налета. Перед приготовлением брокколи нужно замочить в воде с солью или содой, чтобы удалить загрязнения.

Кочерыжку можно оставить для супа – она добавит аромата.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоЕвгений ДукоАнастасия БородинаЕвгения Борода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика