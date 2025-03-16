Шеф-повар объяснил, как правильно мыть и хранить брокколи

Врачи утверждают, что брокколи полезна для печени благодаря высокому содержанию клетчатки, витаминов и метионина – источника серы. Однако вкус этого овоща воспринимается по-разному. Исследования показали, что восприятие горечи в брокколи зависит от генов.

Шеф-повар Алексей Федотьев рекомендует выбирать брокколи с темно-зелеными или фиолетовыми соцветиями и тонкими стеблями. Замороженный продукт сохраняет полезные свойства, но важно следить, чтобы кусочки не были слипшимися и без снежного налета. Перед приготовлением брокколи нужно замочить в воде с солью или содой, чтобы удалить загрязнения.

Кочерыжку можно оставить для супа – она добавит аромата.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.