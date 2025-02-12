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12 февраля, 07:30

Общество

Федор Конюхов первым в мире проплыл через Южную Атлантику на веслах

Федор Конюхов первым в мире проплыл через Южную Атлантику на веслах

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Путешественник Федор Конюхов установил новый мировой рекорд. Он стал первым человеком в мире, который смог пересечь Южную Атлантику на весельной лодке.

Стартовал Конюхов в начале декабря 2024 года в проливе Дрейка. Синоптики предупреждали, что в это время в океане бушует шторм, но путешественник рискнул и отправился в плавание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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