Северные Курилы и Сахалин накрыли снегопады

На острове Парамушир в Северных Курилах бушует циклон – сильная метель нарушила привычную жизнь местных жителей. Из-за непогоды школьников перевели на дистанционное обучение.

На Сахалине снегопад уже закончился, но оставил огромные сугробы на крышах домов. Они представляют опасность не только для прохожих, но и для самих жильцов – снежные массы, сползая вниз, могут выдавливать окна и засыпать квартиры. Подобные случаи уже зафиксированы.

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