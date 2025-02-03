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03 февраля, 07:30

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Северные Курилы и Сахалин накрыли снегопады

Северные Курилы и Сахалин накрыли снегопады

Циклон "Джулиан" накрыл северо-запад России

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На острове Парамушир в Северных Курилах бушует циклон – сильная метель нарушила привычную жизнь местных жителей. Из-за непогоды школьников перевели на дистанционное обучение.

На Сахалине снегопад уже закончился, но оставил огромные сугробы на крышах домов. Они представляют опасность не только для прохожих, но и для самих жильцов – снежные массы, сползая вниз, могут выдавливать окна и засыпать квартиры. Подобные случаи уже зафиксированы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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