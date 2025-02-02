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Новости

02 февраля, 06:15

Происшествия

Новости регионов: на Камчатке введен в режим повышенной готовности из-за вулкана

Новости регионов: на Камчатке введен в режим повышенной готовности из-за вулкана

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На Камчатке введен режим повышенной готовности из-за активности вулкана Безымянный. Ожидаются сильные выбросы пепла и сход потоков лавы. Жителям региона и туристам рекомендовано не приближаться к вулкану ближе, чем на 10 километров.

В настоящее время ученые наблюдают за увеличением сейсмической активности и температуры в кратере вулкана. Ближайший населенный пункт – поселок Ключи – находится в 40 километрах от источника угрозы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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