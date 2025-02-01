01 февраля, 21:27Происшествия
Число жертв авиакатастрофы в Филадельфии достигло 7
Фото: AP Photo/Matt Rourke
Число жертв, погибших в результате авиакатастрофы в Филадельфии, достигло семи человек, сообщила мэр города Шерелл Паркер на своей странице в соцсети X.
Еще 19 были госпитализированы. Она отметила, что все пострадавшие были госпитализированы в больницы региона, но не уточнила их текущее состояние.
Ранее Паркер указывала на большое количество пострадавших в результате ЧП, среди которых были люди, находящиеся на парковках, улицах, в машинах и домах.
Авиакатастрофа с самолетом Learjet 55 произошла 31 января около 18:30 по местному времени (02:30 1 февраля по мск) в Филадельфии. Борт упал на жилые дома, в результате чего начался пожар.
По данным властей, это был медицинский борт. Он незадолго до крушения вылетели из местного аэропорта. Уже через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров. В самолете находились 6 человек: два пилота, два врача, пациент и родственник. Выживших в результате ЧП нет.
Летевшая в нем девочка прибыла в США за жизненно важным лечением и возвращалась обратно в Мексику. Вместе с ней погибла ее мать, которая также была на борту самолета.
По данным СМИ, на борту был тяжелобольной ребенок после операции, а причиной авиакатастрофы мог стать взрыв баллонов с кислородом.
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родным погибших.
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