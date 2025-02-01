Один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями на Можайском шоссе

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Один человек погиб в результате столкновения трех автомобилей на Можайском шоссе, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

В свою очередь в оперативных службах добавили, что в аварии пострадали еще трое. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ.

Авария произошла вечером 1 февраля. В связи с ДТП в районе оказалось затруднено движение.

Ранее 12 человек пострадали в крупном ДТП, произошедшем на юге Москвы. На пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара водитель "КамАЗа", проехав перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с автобусом и тремя автомобилями.

