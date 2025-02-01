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01 февраля, 20:32

Происшествия

Авария с участием трех автомобилей произошла на Можайском шоссе

Фото: телеграм-канал "На МКАДе ДТП МОСКВА"

ДТП с участием трех автомобилей произошло в районе 48-го дома по Можайскому шоссе, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В данный момент на месте ЧП работают оперативные службы города и выясняют обстоятельства произошедшего, а также информацию о пострадавших.

В транспортном ведомстве также предупредили о затруднении движения в районе аварии.

Ранее 12 человек пострадали в крупном ДТП, произошедшем на юге Москвы. На пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара водитель "КамАЗа", проехав перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с автобусом и тремя автомобилями.

На востоке Москвы устраняют последствия аварии с каршерингом

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