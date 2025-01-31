31 января, 08:30Город
Москвичам рассказали, какие спортивные занятия можно посетить в выходные
В Москве проходят бесплатные тренировки от проекта "Спортивные выходные" на Южном и Северном речных вокзалах. Там можно попробовать свои силы в фитроке и укрепить мышцы всего тела.
Кроме того, в столице работают 79 ледовых площадок, где проводят тренировки по катанию на коньках.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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