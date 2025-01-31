Москвичам рассказали, какие спортивные занятия можно посетить в выходные

В Москве проходят бесплатные тренировки от проекта "Спортивные выходные" на Южном и Северном речных вокзалах. Там можно попробовать свои силы в фитроке и укрепить мышцы всего тела.

Кроме того, в столице работают 79 ледовых площадок, где проводят тренировки по катанию на коньках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.