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30 января, 16:45

Город

В Москве продолжат развивать "зеленый каркас" города

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Более чем у 90% жителей Москвы парки и скверы находятся в шаговой доступности. Кроме того, все природные уголки в городе постоянно облагораживаются в рамках экологического законодательства столицы. Концепция этого документа вводит понятие "зеленый каркас". Он предусматривает объединение и развитие всех природных территорий в городе.

Это не только улучшает экологию, но и способствует развитию городской экономики. В таких пространствах появляются новые сервисы, рестораны, пункты проката.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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