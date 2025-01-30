Эксперт: Москва получила основу для создания гармоничной и устойчивой экосистемы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столица получила основу для создания гармоничной и устойчивой экосистемы благодаря новым стандартам управления зелеными насаждениями. Об этом рассказал Агентству "Москва" директор по развитию Всероссийского общества охраны природы, председатель Совета Ассоциации парков России Алексей Ретеюм.

"Они (новые стандарты. – Прим. ред.) позволят сосредоточить усилия на сохранении ценных пород деревьев и борьбе с инвазивными видами. Благодаря комплексной работе и современным стандартам мы можем сохранить уникальную природу Москвы и сделать ее еще более комфортной для жизни", – объяснил он.

Эксперт рассказал, что самыми распространенными видами деревьев в Москве на сегодняшний день стали остролистный клен, мелколистная липа, конский каштан, повислая береза. Растения активно используются в озеленении столицы за счет своей стойкости к холодам, декоративности и способности к интеграции в городскую среду.

Но, по словам Ретеюма, не все деревья одинаково полезны для экосистемы. Например, ясенелистный клен является инвазивным видом деревьев, который вытесняет местные породы и препятствует развитию природных экосистем. Во время сильных снегопадов, порывов ветра дерево может представлять опасность для людей и имущества из-за своей неустойчивости. Поэтому важным решением стало введение в стандарты борьбу с инвазивными и вредоносными растениями, добавил эксперт.

Ретеюм сказал, что все чаще специалисты проводят комплексные мероприятия по сбалансированию экосистемы города и создают многоярусные зеленые зоны, чтобы поддержать разнообразие видов растений.

Ранее сообщалось, что введение зеленых каркасов в Москве позволит создать новые экотропы, которые повысят времяпровождение жителей и гостей столицы на природе. Парки, скверы, зеленые зоны в жилых районах станут элементами каркаса, который свяжет территории между собой. Так граждане получат единое природное пространство, а городские власти будут уделять больше внимания развитию мест отдыха рядом с жилыми районами.