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29 января, 11:20

Общество

"Мой район. Новости": вакцину от рака начнут использовать в сентябре 2025 года

"Мой район. Новости": вакцину от рака начнут использовать в сентябре 2025 года

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Российские ученые разрабатывают уникальный препарат от рака. Первые пациенты получат онковакцину в сентябре 2025 года. Предполагается, что препарат для них будет бесплатным.

Вакцина является персонализированной, для пациента разрабатывают уникальный состав. Она эффективна при видах онкологии, для которых показано применение иммунотерапии. Это, например, меланома или мелкоклеточный рак легких.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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