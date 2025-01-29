"Мой район. Новости": вакцину от рака начнут использовать в сентябре 2025 года

Российские ученые разрабатывают уникальный препарат от рака. Первые пациенты получат онковакцину в сентябре 2025 года. Предполагается, что препарат для них будет бесплатным.

Вакцина является персонализированной, для пациента разрабатывают уникальный состав. Она эффективна при видах онкологии, для которых показано применение иммунотерапии. Это, например, меланома или мелкоклеточный рак легких.

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