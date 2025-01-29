Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 29 января

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода и местами небольшой дождь ожидаются в столице в среду, 29 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 4 до 6 градусов тепла, по области – от 1 до 6 градусов тепла.

Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 2 градусов, а в Подмосковье – до нуля градусов.

Метеорологическая весна в Москве и центральной части России продлится до конца января. Соответствующую ситуацию метеорологи назвали самым масштабным арктическим вторжением в сезоне.

Первое понижение температуры наступит ближе к предстоящим выходным дням, 1 и 2 февраля. В понедельник, 3 февраля, в Москву придет минусовая температура. С этого дня она будет сохраняться в городе и ночью, и днем.