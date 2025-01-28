Климатолог Терешонок: аномально теплый январь связан с подрывом "Северных потоков"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выбросы газа после диверсии на "Северных потоках" могли привести к непредсказуемым аномалиям в январе. Об этом Агентству "Москва" сообщил климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок.

"Это газ, который дал в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта, чем углекислый газ. Некоторые ученые пишут, что этого количества мало. Но это неправда", – указал он, призвав найти виновных в подрыве газопроводов.

Терешонок также не исключил влияние климатического явления Эль-Ниньо, из-за чего январь стал самым жарким зимним месяцем в этом году.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого были выявлены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

Позже Швеция отказалась от расследований инцидента. Аналогичным образом поступила и Дания. В свою очередь, Германия заявила, что продолжит расследование.

В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов. Кроме того, ведомству удалось установить личности еще двух подозреваемых в подрывах "Северных потоков".

