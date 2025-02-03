В Госдуме предложили разрешить детям менять имена из-за травли

В Госдуме предложили новый способ борьбы с буллингом – разрешить детям менять свои имена, если это стало причиной насмешек и травли. Причем согласие родителей не требуется. Достаточно будет предоставить доказательства издевательств, например свидетельства учителей.

Инициативу уже обсудили в Госдуме, и новое имя будет назначаться исключительно из перечня традиционных и распространенных в России. Это позволит сохранить баланс между защитой прав ребенка и предотвратить необоснованные или импульсивные смены имен.

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