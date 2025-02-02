Вооруженные силы РФ нанесли точные удары по украинским военным аэродромам и местам, где хранят топливо ВСУ.

Тем временем продолжается операция по зачистке Нововасильевки ДНР. Российские военные продвигаются вперед через открытые заминированные участки.

В Курском приграничье ВС РФ уничтожают оставшиеся подразделения противника. Операторы БПЛА ударили по танку ВСУ, который пытался занять более выгодную позицию. Еще одним точным прилетом поразили украинскую систему связи.

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