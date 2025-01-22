В России может появиться закон о буллинге

В России рассматривают законопроект, согласно которому ученики, занимающиеся буллингом, будут ставиться на учет и направляться к психологам. В Госдуме предложили обязать школы сообщать о случаях травли в полицию и внедрить антибуллинговые мероприятия в образовательный процесс.

Кроме того, депутаты предложили расширить системы профилактики и ответственности за травлю среди детей. Также предложено внедрение на практике приложения "Заступник", которое поможет родителям оперативно реагировать на травлю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.