"Время новых": проект "клуб Юлии Артемовой"

Как снизить вес и улучшить здоровье? Об этом москвичам зрелого возраста рассказывают в "клубе Юлии Артемовой". Лекции проводят нутрициологи, которые рассказывают о правильном питании в рамках продуктовой корзины, доступной каждому.

Кроме того, проект проводит досуговые занятия для пенсионеров по пяти направлениям: здоровое питание, фейс-фитнес, психология, "московский театрал" и общая физическая подготовка.

Подробнее – в программе "Время новых".