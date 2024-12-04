Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 17:00

Экономика

"Время новых": проект "клуб Юлии Артемовой"

"Время новых": проект "клуб Юлии Артемовой"

"Сделано в Москве": керамика "Лукоморье"

"Это Москва. Бизнес": гости в будку

Свыше 40 тыс компаний вступили в Московский инновационный кластер с момента его создания

Сергей Собянин: Московскому инновационному кластеру исполнилось 6 лет

"Сделано в Москве": одежда Square Wombat

"Это Москва. Бизнес": маршрут построен

"Сделано в Москве": косметика OJO

"Сделано в Москве": декор Cetraria

"Сделано в Москве": аксессуары "Теплый ветер"

Как снизить вес и улучшить здоровье? Об этом москвичам зрелого возраста рассказывают в "клубе Юлии Артемовой". Лекции проводят нутрициологи, которые рассказывают о правильном питании в рамках продуктовой корзины, доступной каждому.

Кроме того, проект проводит досуговые занятия для пенсионеров по пяти направлениям: здоровое питание, фейс-фитнес, психология, "московский театрал" и общая физическая подготовка.

Подробнее – в программе "Время новых".

Читайте также
Программа: Время новых
бизнесэкономикавидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика